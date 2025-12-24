مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العضايلة والعجارمة والخياط.

*ففي منطقة زحوم بمحافظة الكرك*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج مخلد عطالله العضايلة، والد العميد المتقاعد يزن والنقيب أنس العضايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة العضايلة وعموم عشائر الغساسنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة العيص بمحافظة الطفيلة*، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة رسمية إبراهيم الحجاج، زوجة صبحي لافي العجارمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العجارمة والحجاج، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سميرة أحمد الحريري، ارملة المرحوم مهيب “محمد علي” الخياط، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الخياط والحريري، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.