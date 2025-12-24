بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

دقيقتان ago
مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العضايلة والعجارمة والخياط.

*ففي منطقة زحوم بمحافظة الكرك*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج مخلد عطالله العضايلة، والد العميد المتقاعد يزن والنقيب أنس العضايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة العضايلة وعموم عشائر الغساسنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة العيص بمحافظة الطفيلة*، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة رسمية إبراهيم الحجاج، زوجة صبحي لافي العجارمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العجارمة والحجاج، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سميرة أحمد الحريري، ارملة المرحوم مهيب “محمد علي” الخياط، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الخياط والحريري، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

الأردن في مراكز متأخرة عالميا على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

20:06

مشروع قانون كندي على الطراز الأميركي يستهدف اللاجئين

19:50

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

19:46

أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد

19:16

وزير الطاقة: اتفاقية أبو خشيبة تلزم المطوّر بمعالجة المعادن المصاحبة للنحاس

19:12

المعايطة: أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة

19:06

إعلان سعر بيع المتر المكعب مع مياه الناقل الوطني في شباط المقبل

19:02

التعليم العالي: 480 ألف طالب جامعي 60% منهم في الجامعات الرسمية

16:41

وزير المياه: الموسم المطري الحالي أفضل من العام السابق

16:32

الأردن يرحّب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

16:29

كلية طب الأسنان بجامعة البترا تمزج العلم بالأدب في أمسية ثقافية

16:27

Orange Jordan Organizes the National Qualifiers for the Orange Digital Center Champions Championship

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025