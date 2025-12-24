بنك القاهرة عمان
الأردن يرحّب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

40 ثانية ago
وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا الاتفاق وتثمين الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الأطراف التي ساهمت في التوصّل للاتفاق.
وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني الشقيق.


