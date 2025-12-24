بنك القاهرة عمان
الأردن يعزي ليبيا بوفاة رئيس الأركان ومرافقيه في حادث سقوط الطائرة

45 ثانية ago
الأردن يعزي ليبيا بوفاة رئيس الأركان ومرافقيه في حادث سقوط الطائرة

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقلهم.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.


