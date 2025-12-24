بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر اللغة الصينية في بكين

وطنا اليوم:بدعوة من مركز تعليم اللغة والتعاون الدولي (CLEC)، شارك وفد من جامعة فيلادلفيا في مؤتمر اللغة الصينية الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين في تشرين الثاني 2025، تحت شعار “الابتكار يقود التمكين الرقمي والذكي – لنجعل اللغة الصينية بلا مسافات”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.
وضم الوفد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، والمديرة الأردنية لمعهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ديما الملاحمه، والمدير الصيني للمعهد الدكتور هايبين دينج.
وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الصينية، ودور المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في تطوير مهارات المتعلمين، وآفاق التعليم اللغوي في ظل التحول الرقمي.
كما شارك الوفد في اجتماع مجلس إدارة معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا، الذي عُقد في جامعة لياوتشينج الشريكة في مقاطعة شاندونغ الصينية، حيث جرى بحث استمرارية برنامج بكالوريوس اللغة الصينية، ومناقشة استحداث برنامج ماجستير، بما يعزز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.
والتقى الوفد خلال الزيارة طلبة جامعة فيلادلفيا الدارسين في الصين على منح دراسية، للاطلاع على أوضاعهم الأكاديمية والمعيشية، والتأكيد على حرص الجامعة على دعمهم.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الحضور الأكاديمي الدولي لجامعة فيلادلفيا، وتطوير برامج اللغة الصينية بما يواكب المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل


