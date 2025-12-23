بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنسيق لدعم الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حيث اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي قدم فيه الصفدي إيجازا حول الأوضاع الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، أهمية برامج التطوير التي أطلقتها الوزارة لتحسين الخدمات القنصلية للمغتربين الأردنيين وتفعيل الدور الاقتصادي للبعثات الديبلوماسية الأردنية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الاقتصادية من أجل زيادة فاعلية الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية، وخصوصا في جهود تشجيع الاستثمار والسياحة والصادرات.
كما أكد رئيس الوزراء دعم جهود أتمتة الخدمات القنصلية وتطويرها بهدف تقديم هذه الخدمات بشكل فعال للمغتربين الأردنيين


