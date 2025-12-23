منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيئ

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة الـ 73 لسنة 2024، عن وجود منح خارجية لصالح مشاريع محلية بعشرات ملايين الدولارات، نسب السحب منها (صفر، متدني).

وقال التقرير ، إنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن أسباب عدم قيام الوزارات والدوائر المستفيدة بالصرف من هذه المنح أو تدني الصرف، تبين ما يلي:

– وجود معوقات في الدراسات الفنية لبعض المشاريع أو عدم جاهزية الدراسات الفنية للمشاريع لدى الجهات المستفيدة.

– تأخير من قبل المقاول نفسه أو معوقات تعود إلى استملاك الأراضي.

– ضعف في متابعة وتنفيذ المشاريع المخطط لها والممولة من المنح لدى الجهات المستفيدة.

– عدم إعداد خطط عمل من قبل الجهات المستفيدة مما أدى إلى تدني نسبة السحب من المنح، مما يضيع فرص تجديدها سنويا واستغلال صرفها لتنفيذ بعض المشاريع المخطط لها.

– توقف العمل ببعض المشاريع الأمر الذي أضاع على الخزينة العامة فرص استغلال هذه المبالغ وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشاريع.

وبحسب التقرير انخفضت المنح الخارجية الفعلية لسنة 2024 بمبلغ 19 مليون دينار بنسبة 2.6% كنتيجة لانخفاض تلك المنح ومنح أخرى بمبلغ 64 مليون دينار، مقابل الحصول على منح بمبلغ 45 مليون دينار.

وشكلت المنح الخارجية ما نسبته 7.5% من مجموع الإيرادات العامة لسنة 2024.

وتاليا المشاريع التي لم يصرف من حسابها شيئ: