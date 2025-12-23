سميرات: رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية 2026

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات إن الأردن أنجز رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، أي ما يعادل 1920 خدمة، مؤكدًا أن العمل مستمر للوصول إلى رقمنة 100% من الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، والتي تبلغ 2400 خدمة، بحلول نهاية عام 2026.

وأضاف سميرات خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن الوزارة أطلقت جواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية في المطار، ومركز الصحة الرقمية، ومنصة المطاعيم الوطنية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة جديدة لتبليغ المواليد والوفيات، ومخالفات التدخين، والاستعلام عن التأمين ضد السرطان.

كما أشار إلى تدريب أكثر من 9 آلاف موظف حكومي من أكثر من 100 مؤسسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الأردن احتل المرتبة 49 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024.

وفيما يتعلق بمشروع “سراج”، فقد بلغ عدد المستخدمين من الطلاب والمعلمين أكثر من 180 ألف مستخدم حتى منتصف الشهر الحالي.

وفي سياق تعزيز المهارات الرقمية، أوضح سميرات أنه تم افتتاح أول مركز تكنولوجي “The Platform” في ماركا، وإطلاق فروع “المنصة” التابعة للمركز الرئيسي “مركز المنصة التكنولوجي” في العقبة، وفي محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ضمن جهود الوزارة لتمكين الشباب في محافظات الجنوب.

وأكد سميرات أن مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية يصدر عن مجموعة البنك الدولي كل عامين، ويُستخدم كأداة دولية لقياس مدى نضج التحول الرقمي في القطاع العام وتقديم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن المؤشر أظهر تحسن أداء الأردن بين عامي 2022 و2025 بتحقيق قفزة مقدارها 10 مراكز عالميًا (من المرتبة 31 إلى 21) ضمن عينة شملت 197 اقتصادًا حول العالم، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في نضج التحول الرقمي الحكومي.

وأضاف أن هذا التقدم يعكس تعزيز مكانة الأردن إقليميًا وعالميًا في ملف التحول الرقمي، ويدعم جذب الاستثمار عبر رفع ثقة المستثمرين بجاهزية القطاع العام رقميًا، ويشكل دليلًا عمليًا على نتائج الجهود الحكومية في تعزيز التحول الرقمي بالتوافق مع رؤى التحديث الوطنية.

