الثلاثاء .. أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وأمطار الجمعة

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس الجمعة، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا في ساعات ما بعد الظهر تتكاثر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وبمشيئة اللّٰه تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 4، وفي مرتفعات الشراة 14 – 3، وفي مناطق البادية 16 – 3، وفي مناطق السهول 15 – 5، وفي الأغوار الشمالية 20 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 11، وفي البحر الميت 20 – 12، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.