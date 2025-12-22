الحكومة: لن نتهاون مطلقا مع أي جهة أو شخص يروج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مساء الاثنين، أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومضللة حول أراضي مشروع مدينة عمرة يشكل إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتمس بشكل مباشر مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم النمو، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وقال المومني في منشور عبر منصة “إكس” إن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، و كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء أو تهاون.