بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحكومة: لن نتهاون مطلقا مع أي جهة أو شخص يروج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة

33 ثانية ago
الحكومة: لن نتهاون مطلقا مع أي جهة أو شخص يروج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مساء الاثنين، أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومضللة حول أراضي مشروع مدينة عمرة يشكل إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتمس بشكل مباشر مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم النمو، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل.
وقال المومني في منشور عبر منصة “إكس” إن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، و كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء أو تهاون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:20

خارطة سوريا بدون الجولان تثير جدلا واسعا على المنصات

20:14

الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا

20:11

مصدر سيادي : لا ملكيات شخصية في أراضي مدينة عمرة

19:58

توافق أردني مصري على تحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر

19:26

إلغاء جميع الاستثناءات في معدل قانون المعاملات الإلكترونية

19:19

فصل مبرمج للتيار عن مناطق في محافظات الشمال

19:15

طريق حزب الله لدرء الأسوأ بالسيئ

19:13

اللّغة في بعدها الجماليّ والدّلاليّ في رواية “أعشقني” للدّكتورة سناء الشّعلان

19:09

إدخال جهاز تصوير رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية

18:58

الميثاق الوطني يختتم فعاليات معسكر (( السردية في عين الميثاق ))

18:14

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات

18:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية

وفيات
وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025