توافق أردني مصري على تحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر

وطنا اليوم:ترأس أمين عام وزارة النقل فارس أبو ديّة اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، التي عقدت في عمان، بحضور وفد مصري رفيع ترأسه نائب الوزير للنقل البري اللواء مهندس ماجد عبد الحميد، وبمشاركة الجهات المعنية من الجانبين.

وتركزت الاجتماعات على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البري، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تسهيل حركة عبور الشاحنات الجافة و المبردة بين البلدين، ورفع كفاءة انسياب البضائع، ودعم حركة التجارة البينيةو الترانزيت بما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين.

وفي ختام الاجتماع وقع الامين العام لوزارة النقل فارس ابودية ونائب وزير النقل المصري عبدالحميد محضر الاجتماعات، حيث توصل الجانبان إلى جملة من التوافقات العملية، شملت تبسيط الإجراءات التشغيلية، ومعالجة التحديات التي تواجه الناقلين، وتحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر، إلى جانب تعزيز التكامل بين النقل البري والبحري عبر الموانئ، بما يدعم سلاسل التزويد ويخفض كلف النقل والوقت.

وقد رحب أمين عام وزارة النقل خلال الاجتماع بالوفد المصري، مشددا على رسوخ العلاقات الأردنية المصرية التي تستند إلى شراكة استراتيجية وتاريخية، ومبينا أهمية تعميق التعاون في قطاع النقل كأحد المحركات الرئيسة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحرص الأردن على تهيئة بيئة نقل مرنة وآمنة تدعم حركة التبادل التجاري .

من جانبه، أكد رئيس الوفد المصري اللواء مهندس ماجد عبد الحميد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، وأهمية البناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات عملية، مشيرا إلى التزام الجانب المصري بتعزيز التعاون الفني والتنظيمي في مجال النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات، وتحقيق المصالح المشتركة، ودعم انسياب التجارة بين البلدين.