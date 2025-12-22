بنك القاهرة عمان
فصل مبرمج للتيار عن مناطق في محافظات الشمال

فصل مبرمج للتيار عن مناطق في محافظات الشمال

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الثلاثاء عن مناطق محدودة في محافظات إربد والمفرق وجرش لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، وسيشمل بلواء الرمثا مناطق قرب جسر الرمثا وغرب مستشفى الملك عبدالله، فيما سيشمل في المفرق مناطق الصالحية وزملة الأمير غازي وجنوبها وغرب البستانة.
وبينت أن الفصل سيكون من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا، في مناطق شرق مخيم سوف والبركتين وتطوير حضري الشواهد


