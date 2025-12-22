إدخال جهاز تصوير رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية

وطنا اليوم:أدخلت دائرة الأشعة بمدينة الحسين الطبية، اليوم الاثنين، جهاز تصوير رنين مغناطيسي متطور ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إن إدخال التقنيات الطبية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي تجسّد رؤية التحديث والتطوير المستمر للمنظومة الطبية، لتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى، مؤكداً أن هذه التقنيات تعزز من كفاءة الكوادر الطبية وسرعة إنجاز الفحوصات، بما يتواكب مع أحدث المعايير الطبية العالمية.

وبين رئيس دائرة الأشعة أن هذا الجهاز المتقدم يقوم بمعالجة البيانات الخام وتحليلها لتقليل الضوضاء وبيان التفاصيل الدقيقة أثناء إعادة بناء الصورة، مشيراً إلى أنه يتيح الحصول على صور عالية الوضوح مع إمكانية تقليل زمن الفحص بشكل ملحوظ، دون التأثير على الدقة أو الثقة التشخيصية.

ولفت إلى أن الجهاز يدعم التطبيقات السريرية المتقدمة في تصوير الدماغ والقلب، والجهاز العضلي الهيكلي، وتصوير الجسم، والبروستاتا، باعتبار أن التفاصيل الدقيقة تعد عنصراً أساسياً في التشخيص الصحيح.

يشار إلى أن الجهاز يقوم بتصوير الرنين المغناطيسي بقوة 3T من الجيل الجديد، وصُمم لتقديم جودة تشخيصية عالية، وتحسين كفاءة التشغيل، مع التركيز على راحة المريض و سير العمل داخل دائرة الأشعة.