بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدخال جهاز تصوير رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية

دقيقة واحدة ago
إدخال جهاز تصوير رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية

وطنا اليوم:أدخلت دائرة الأشعة بمدينة الحسين الطبية، اليوم الاثنين، جهاز تصوير رنين مغناطيسي متطور ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إن إدخال التقنيات الطبية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي تجسّد رؤية التحديث والتطوير المستمر للمنظومة الطبية، لتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى، مؤكداً أن هذه التقنيات تعزز من كفاءة الكوادر الطبية وسرعة إنجاز الفحوصات، بما يتواكب مع أحدث المعايير الطبية العالمية.
وبين رئيس دائرة الأشعة أن هذا الجهاز المتقدم يقوم بمعالجة البيانات الخام وتحليلها لتقليل الضوضاء وبيان التفاصيل الدقيقة أثناء إعادة بناء الصورة، مشيراً إلى أنه يتيح الحصول على صور عالية الوضوح مع إمكانية تقليل زمن الفحص بشكل ملحوظ، دون التأثير على الدقة أو الثقة التشخيصية.
ولفت إلى أن الجهاز يدعم التطبيقات السريرية المتقدمة في تصوير الدماغ والقلب، والجهاز العضلي الهيكلي، وتصوير الجسم، والبروستاتا، باعتبار أن التفاصيل الدقيقة تعد عنصراً أساسياً في التشخيص الصحيح.
يشار إلى أن الجهاز يقوم بتصوير الرنين المغناطيسي بقوة 3T من الجيل الجديد، وصُمم لتقديم جودة تشخيصية عالية، وتحسين كفاءة التشغيل، مع التركيز على راحة المريض و سير العمل داخل دائرة الأشعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:58

الميثاق الوطني يختتم فعاليات معسكر (( السردية في عين الميثاق ))

18:14

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات

18:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية

16:46

في زيارة ميدانية .. وزير الاستثمار يعلن التوسعة الثالثة لمجمع الضليل الصناعي

16:44

رئيس هيئة الأركان يُكرم عددا من الضباط بهدايا ملكية

16:42

سلطة العقبة: السيطرة على حريق مكب نفايات قديم بين الجبال.. ولا إصابات

16:23

مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء

16:02

الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي

15:59

النشامى يحقق تقدما عالميا ويصعد مركزين في تصنيف فيفا الجديد

15:30

العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

15:23

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفير الفرنسي في عمان

15:16

الرئيس السوري يستقبل وفدا تركيا رفيع المستوى في دمشق

وفيات
وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025