بنك الاتحاد يستحوذ على عمليات وفروع البنك العقاري المصري العربي – الأردن

وطنا اليوم:أعلن بنك الاتحاد عن توقيعه اتفاقية نهائية لشراء فروع وأعمال البنك العقاري المصري العربي – الأردن، في خطوة تمثّل محطة جديدة في مسيرة نموه وتوسّعه في السوق المصرفي الأردني، وترسّخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في المملكة من حيث حجم الأصول ونطاق الخدمات والانتشار الجغرافي.

ويأتي هذا الاستحواذ ضمن استراتيجية بنك الاتحاد الهادفة إلى تحقيق نمو متوازن ومستدام، من خلال تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع محفظة عملياته المصرفية، ودمج موارد وخبرات جديدة تُمكّنه من مواصلة تقديم منتجات وحلول مالية مبتكرة تخدم مختلف شرائح الأفراد والشركات والمؤسسات.

ويُتوقّع أن يسهم الاستحواذ الجديد في رفع حجم أصول البنك وزيادة حصّته السوقية في قطاعات رئيسية، خصوصاً في تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توسيع شبكة فروعه وخدماته الإلكترونية التي تشهد نمواً متسارعاً في ضوء التحوّل الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي الأردني.

وتأتي هذه الصفقة بعد أشهر قليلة من عملية الدمج الاستراتيجية التي تمت ما بين بنك الاتحاد والبنك الاستثماري حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك الموحّد إلى نحو 12 مليار دينار أردني، وتجاوزت حقوق الملكية لديه حاجز المليار دينار، مما يعكس قدرة البنك على تنفيذ صفقات استراتيجية نوعية تواكب تطلعاته نحو التوسّع والنمو، بما ينسجم مع رؤيته لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم مسار التحديث الاقتصادي في المملكة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد السيد باسم سلفيتي، إن هذا الاستحواذ يُعد ترجمة لاستراتيجية البنك الرامية إلى بناء مؤسسة مالية أكثر قوة واستدامة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، السيد منتصر دوّاس أنّ عملية الاستحواذ ستُنفّذ وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية لضمان استمرارية الخدمات واستقرار العمليات المصرفية للعملاء، مؤكداً أنّ بنك الاتحاد سيواصل التزامه بتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية قائمة على الابتكار وجودة التجربة، وبما يعزّز دوره كشريك موثوق في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتتقدّم إدارة البنك بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الرسمية والرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ممثّلًا بمعالي المحافظ الدكتور عادل شركس، على دعمها. ومن المنتظر استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإتمام عملية الاستحواذ بشكل نهائي.

يُشار إلى أن البنك العقاري المصري العربي – الأردن، التابع لـ “البنك العقاري المصري العربي”، تأسس في عام 1951، ويُشغّل 13 فرعاً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، ويبلغ حجم موجوداته حوالي 500 مليون دينار.