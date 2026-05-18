الأمن العام يوضح ملابسات الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد

ساعتين ago
وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه شخص يعتدي على أحد الأحداث ويحاول احتجازه في مدينة إربد.
وقال الناطق الإعلامي إن الشخص أقدم، مساء الأحد، على الاعتداء بالضرب على الحدث والتهجم عليه ومحاولة احتجازه أثناء لعبه كرة القدم داخل إحدى المدارس في منطقة الحي الشمالي بمدينة إربد، وذلك بعد سقوط الكرة داخل منزل الشخص، وفق ادعائه.
وأضاف أن الحدث وعدداً من المعلمين تقدموا بشكوى لدى المركز الأمني المختص، حيث جرى ضبط الشخص وتحويله صباح اليوم إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.


