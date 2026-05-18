بحث تشغيل رحلات عارضة من عمّان إلى صلالة

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، في مقر الهيئة، السفير فهد بن عبدالرحمن العجيلي، سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى المملكة، والوزير المفوض يعقوب بن بدر الرقيشي، نائب رئيس البعثة.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس المفوضين في الهيئة، حيث جرى بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول الجانبان خلال المباحثات آليات تشغيل رحلات جوية عارضة (Charter Flights) بين مدينة صلالة العمانية والعاصمة عمّان، بهدف تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين، لا سيما في المواسم السياحية.

كما ركزت المباحثات على زيادة وتيرة رحلات الشحن الجوي بين الأردن وسلطنة عمان، بما يسهم في دعم التبادل التجاري وتدفّق السلع والبضائع.

وأكد الكابتن الفرجات عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، مشدداً على حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم نمو حركة النقل الجوي والشحن بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب والسلامة الجوية.

من جانبه، أشاد السفير العجيلي بالمستوى المتميز الذي يشهده قطاع الطيران المدني في الأردن، معرباً عن تطلع السلطنة إلى مزيد من التعاون والشراكة المثمرة التي تنعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية والسياحية في كلا البلدين الشقيقين