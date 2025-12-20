بنك القاهرة عمان
الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتولى أميرها مقاليد الحكم

20 ثانية ago
الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتولى أميرها مقاليد الحكم

وطنا اليوم _

تحتفل دولة الكويت اليوم السبت، بالذكرى الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في البلاد، مستذكرة بفخر واعتزاز مسيرة بناء وعطاء تشهدها لتواكب مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالميا، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وتولى الشيخ مشعل مقاليد الحكم فى كانون الأول، عام 2023 ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.

وشهدت الكويت خلال العامين الماضيين مرحلة جديدة اتسمت بالوضوح في الرؤية والحزم في الإصلاح، عكست التزام قيادتها الحكيمة بالعمل الدؤوب من أجل رفعة الكويت وازدهارها وتحقيق الأمن والأمان في ربوعها وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبنائها.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد في مناسبات عدة حرصه على السير على نهج الإصلاح وتعزيز الاستقرار وإعلاء المصالح العليا للبلاد والاستمرار في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.

وشهدت الكويت خلال هذا العام إنجازات في شتى المجالات تنفيذا لتوجيهات سموه بهدف تعزيز الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة ودفع عملية التطوير وعجلة التنمية لاسيما في مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية والتنموية والقوانين المحلية في شتى القطاعات.


