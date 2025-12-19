هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

وطنا اليوم:ذكرت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن ⁠الغذائي التابعة للأمم المتحدة ” آي بي سي” التي مقرها روما، اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت.

وأفادت “بعد وقف إطلاق النار الذي أقر في 10 تشرين الأول 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسنًا ملحوظًا في الأمن الغذائي والتغذية”، وفق ما نقلت قناة فرانس 24.

واستدركت بالقول، أن السواد الأعظم من السكان ما زالوا “يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي” وما زال الوضع “حرجًا” بالرغم من تحسن وصول “الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية”، بحسب الهيئة التي تعد الأمم المتحدة ومنظماتها من كبار المشاركين فيها.

من جهته، اعتبر الفرع الفرنسي من منظمة أوكسفام، أن “المجاعة في غزة ما زالت بمستويات مريعة يمكن تفاديها”، مع الإشارة في بيان لها إلى أن “إسرائيل تسمح بدخول عدد قليل جدًا من المساعدات وما زالت تصد طلبات عشرات المنظمات الإنسانية المعترف بها”.