بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

19 ديسمبر 2025
هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

وطنا اليوم:ذكرت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن ⁠الغذائي التابعة للأمم المتحدة ” آي بي سي” التي مقرها روما، اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت.
وأفادت “بعد وقف إطلاق النار الذي أقر في 10 تشرين الأول 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسنًا ملحوظًا في الأمن الغذائي والتغذية”، وفق ما نقلت قناة فرانس 24.
واستدركت بالقول، أن السواد الأعظم من السكان ما زالوا “يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي” وما زال الوضع “حرجًا” بالرغم من تحسن وصول “الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية”، بحسب الهيئة التي تعد الأمم المتحدة ومنظماتها من كبار المشاركين فيها.
من جهته، اعتبر الفرع الفرنسي من منظمة أوكسفام، أن “المجاعة في غزة ما زالت بمستويات مريعة يمكن تفاديها”، مع الإشارة في بيان لها إلى أن “إسرائيل تسمح بدخول عدد قليل جدًا من المساعدات وما زالت تصد طلبات عشرات المنظمات الإنسانية المعترف بها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

16:31

أمطار غزيرة في دبي والشارقة تغرق الشوارع وتعطل حركة المرور

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025