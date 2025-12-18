بنك القاهرة عمان
إدارة السير للمواطنين: لا تحولوا مواكب الفرح إلى حزن

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير، عن خطة أمنية للتعامل مع الكثافة المرورية في حال فوز المنتخب الوطني بكأس العرب مساء اليوم الخميس.
وحذر النقيب كفاح الهزايمة من غرفة عمليات إدارة السير لإذاعة الأمن العام، من المواكب والسلوكيات التي تحول الفرح إلى حزن.
وستتواجد مجموعات السير في مختلف الطرق، مؤكدًا ضرورة عدم الوقوف والاحتفالات داخل الانفاق والسير بمواكب والخروج من المركبات


وفيات
