الملكية تسير 11 رحلة إلى قطر على متنها ألفا راكب لمساندة منتخب النشامى

وطنا اليوم:سيرت الشركة الملكية الأردنية خلال الـ24 ساعة الماضية 11 رحلة إلى قطر، على متنها نحو 2000 راكب، وذلك لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته النهائية لبطولة كأس العرب 2025 ضد المنتخب المغربي.

وأكدت الملكية الأردنية في تصريح الخميس، أن هذه الرحلات تشمل 9 رحلات إضافية و3 مجدولة، وهي تأتي في إطار دعم منتخب النشامى، الذي يسعى لإحراز اللقب لأول مرة في تاريخه في المباراة النهائية التي تجمع المنتخب الوطني مع نظيره المغربي في تمام الساعة السابعة مساء الخميس، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الشركة أن سعة الطائرات تتراوح بين 100 و200 راكب، في حين كشفت عن زيادة عدد الرحلات بواقع 9 رحلات إضافية بأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر التذكرة ذهاباً وإياباً 200 دينار، لتسهيل السفر على المشجعين ودعماً للمنتخب الوطني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، إن الشركة حرصت على مضاعفة عدد الرحلات إلى الدوحة لمواكبة الطلب الكبير على السفر، لاسيما بعد تأهل المنتخب الوطني إلى النهائي، ما يعكس حجم الحافز الشعبي لدعمه.

وأضاف المجالي أنه تم توفير رحلات بأسعار مخفضة لتسهيل سفر المشجعين، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات الجماهير الأردنية.

وأشارت جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثلة برئيسها محمود الخصاونة، إلى أن الطلب على الرحلات إلى الدوحة شهد زيادة كبيرة بعد تأهل المنتخب الوطني إلى النهائي، مشيراً إلى أن العديد من المشجعين وصلوا إلى قطر منذ مباريات ربع النهائي ونصف النهائي، ما رفع من حجم الطلب على الرحلات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الجهود في وقت حاسم بالنسبة للمنتخب الأردني، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز أول لقب له في كأس العرب.

وتجمع المباراة النهائية بين النشامى والمنتخب المغربي في مواجهة حاسمة مساء الخميس، مع دعم شعبي ورسمي واسع من المواطنين الأردنيين، سواء في الداخل أو في قطر.

ويعتبر هذا النهائي هو الأول من نوعه في تاريخ المنتخب الوطني، الذي وصل إليه بعد أن تصدر المجموعة الثالثة في البطولة، برصيد 9 نقاط، بفوز على الإمارات 2-1، وعلى الكويت 3-1، وعلى مصر 3-0، ليواصل تقدمه في الأدوار التالية بفوز على العراق 1-0 في ربع النهائي، ثم على السعودية 1-0 في نصف النهائي.

ويحظى المنتخب الوطني بدعم معنوي كبير من الجماهير الأردنية في قطر، ما يعزز عزيمة اللاعبين لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي. وقد تأهل المنتخب للمباراة النهائية، محققاً جائزتين نقديتين على الأقل، حيث تأكد من الحصول على 4 ملايين دولار، مع إمكانية رفع المبلغ إلى 7 ملايين دولار في حال الفوز باللقب.

وتبلغ جوائز بطولة كأس العرب 2025 نحو 36 مليون دولار، ما يضيف المزيد من الحوافز المالية للفرق المشاركة، فيما يسعى المنتخب الوطني لتتويج مشواره بأول ألقابه في هذه البطولة المهمة.

وبالتزامن مع الاستعدادات للمباراة النهائية، أجرت النشامى تدريباً نهائياً الأربعاء بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، الذي كان قد أعد التشكيلة المثالية لهذه المباراة الحاسمة.