مندوبًا عن وزير السياحة والآثار أمين عام الوزارة الخضير يضيء شجرة عيد الميلاد في تل إربد

وطنا اليوم:مندوبًا عن وزير السياحة والآثار، أضاء أمين عام الوزارة يزن الخضير، اليوم الاربعاء، شجرة عيد الميلاد المجيد في تل إربد، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، والنائب هالة الجراح، والنائب إياد جبرين، وراعي كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد الأب ديونسيوس حداد، وممثلي الديانتين الإسلامية والمسيحية، وعدد من أبناء المجتمع المحلي، وسط أجواء احتفالية جسدت قيم الإخاء والمحبة.

وحضر الحفل الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى، وكنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد، نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس الارشمندريت روفائيل، ورئيس لجنة بلدية اربد الكبرى عماد العزام، ورئيس مجلس محافظة اربد المهندس منذر بطاينه، ومدير شرطة اربد محمد الزوايدة.

وقال الخضير، في كلمته خلال الحفل “يشرفني أن أُمثّل وزير السياحة والآثار في هذه المناسبة العزيزة، حاملاً إليكم تحياته الطيبة ومباركته، ونحن نلتقي في تل إربد، لنضيء معا شجرة عيد الميلاد المجيد، رمز الأمل المتجدد، والنور الذي لا ينطفئ، الذي يجمع الأردنيين على قيم السلام والتسامح”.

واضاف ” أن هذا الاحتفال لا يقتصر على كونه طقسًا سنويًا، بل يعكس جوهر الهوية الأردنية القائمة على العيش المشترك، والوحدة، واحترام التنوع، لافتاً الى أن مدينة إربد، تمثل نموذجًا حيًا لهذا الإرث الإنساني والروحي الذي يميز الأردن بلد السلام والحوار”.

وهنأ الخضير، الإخوة المسيحيين في إربد وفي مختلف محافظات المملكة بأعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تعود هذه المناسبة على الجميع بالخير والسلام، وأن يبقى الأردن واحةً للأمن والمحبة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأشار، إلى الأهمية السياحية والثقافية لمحافظة إربد، لما تزخر به من مقومات استثنائية تجمع بين التاريخ العريق، والطبيعة الخلابة، والعمق الحضاري والديني، لافتًا إلى أن المحافظة تحتضن إرثًا غنيًا يمتد من المواقع الأثرية والمعالم الدينية إلى الأسواق القديمة والمشهد الثقافي المتنوع.

وبين الخضير، أن وزارة السياحة والآثار تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية السياحية في المحافظة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز السياحة الدينية والثقافية، بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يسهم في إبراز مكانة إربد كوجهة سياحية نابضة بالحياة تعكس جمال وتنوع الأردن.

من جهته، قال راعي كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد الأب ديونسيوس حداد، إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في تل إربد يحمل دلالات روحية وتاريخية عميقة، باعتباره أرضا مباركة شهدت تعاقب الحضارات ومثلت عبر العصور نموذجا للعيش المشترك بين أتباع الرسالات السماوية.

وأكد، أن الإخاء المسيحي الإسلامي في الأردن ليس حالة عابرة، بل عقيدة راسخة وجزء أصيل من تاريخ الوطن، لافتاً الى أن وحدة الأردنيين وتماسكهم، تحت ظل القيادة الهاشمية، تشكل الأساس المتين لأمن الأردن واستقراره، وتعكس رسالته العالمية في التسامح والعيش المشترك وحماية المقدسات.

وبعد إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، افتتح أمين عام الوزارة يزن الخضير بازار المحبة والسلام، الذي يضم عددًا من المنتجات المحلية والحرف التقليدية بمشاركة فاعلة من أبناء المجتمع المحلي.