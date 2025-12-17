بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا

29 ثانية ago
حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا

وطنا اليوم:ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لإعداد البرنامج التنفيذي للحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن السلوكيات المرتبطة بالإلقاء العشوائي للنفايات غير مقبولة ولا يجوز تركها دون رادع، مشدداً على أن الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.
ووجَّه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، إلى زيادة حملات النظافة العامة، إلى جانب إنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين ممن يلقون النفايات بشكل عشوائي.
وأشار إلى ضرورة أن تكون جهود مؤسسات النظافة العامة مستمرة وغير موسمية، مؤكداً أهمية تزامن هذه الجهود مع حملات توعوية في المدارس والجامعات ودور العبادة ووسائل الإعلام.
كما وجَّه رئيس الوزراء إلى تكثيف دور البلديات والوزارات وأمانة عمّان الكبرى في الرقابة على الإلقاء العشوائي للنفايات ومخلّفات البناء والإنشاءات، والتأكد من التخلص منها بالطرق السليمة، ومواجهة أي مخالفات دون تردد، لافتاً إلى أهمية إدراج الرقابة الإلكترونية كجزء أساسي من منظومة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
وجرى خلال الاجتماع عرض البرنامج التنفيذي للحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات الذي يستند إلى جهد مؤسسي تكاملي يشمل جميع محافظات المملكة ومناطقها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، تشكيل لجنة توجيهية لإعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.
وتم تكليف اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتضمين البرنامج الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة في الأماكن العامة، وإطلاق حملات توعية وطنية، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي وتحسين مستوى النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة.
وتشكَّلت اللَّجنة برئاسة وزير البيئة، وعضويَّة وزراء: الإدارة المحليَّة، والأشغال العامَّة والإسكان، والاتصال الحكومي، والأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، والدَّاخليَّة، والماليَّة، والزِّراعة، والسِّياحة والآثار، ورئيس لجنة أمانة عمَّان، ومدير الأمن العام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

الأمن العام يحذر من استخدام هذه المدافئ

19:56

الملكية الأردنية تحتفي بعامها الـ62 وتستعرض أبرز إنجازات 2025 ورؤيتها لعام 2026 واستراتيجية تحديث الأسطول

19:29

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز

19:26

الجغبير: مجمع العقبة الوطني للتدريب يسهم في توفير العمالة المؤهلة لسوق العمل

19:25

البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني

19:23

Orange Jordan supports JIFEX 2025 and highlights its leadership in the logistics sector

19:21

بحث انشاء مجلس أعمال اردني -أذري مشترك

19:20

تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

19:14

زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

19:09

الحكومة: التنفيذي الثاني يتضمن مشاريع ومبادرات لتحديث القطاع العام

19:04

بحث فرص استثمارية متاحة في الأردن مع شركة هندية

17:56

زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً

وفيات
البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبدالله