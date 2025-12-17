انطلاقه نسويه من أمانة عمان للعمل على دعوة ولي العهد سمو الأمير الحسين توثيق السرديه الاردنيه

وطنا اليوم – رعت الشريفه بدور بنت عبد الإله في مركز الحسين الثقافي بأمانة عمان الكبري ندوة بعنوان “دور المرأه في تعزيز الوعي الوطني” نظمتها مبادرة بصمة مواطنه وملتقي اصايل الأردن.

وتأتي هذه الندوه لتسليط الضوء على أهمية مبادرة ولي العهد سمو الأمير الحسين في ضرورة توثيق السردية الأردنية ودور المرأة الأردنية في تعزير الانتماء وتعظيم الهوية والمحافظة على السردية الأردنية.

وأكدت الشريفه بدور في كلمة لها خلال الندوة أهمية توثيق السردية الأردنية والحفاظ على التاريخ ودعت في توصياتها الي ضرورة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة السياحة للحفاظ على السردية وابرازها بشكل واضح وبينت بأنها فخورة بكونها اردنية

وأوضحت الاعلاميه هيفاء العبدالله رئيسة مبادرة بصمة مواطنه خلال ادارتها لهذه الندوه ان دعوة سمو الأمير الحسين تتطلب من النساء الاردنيات توحيد الصف والمساهمه في توثيق السرديه بكل امانه ومسووليه وطنيه

وأشارت العين ريم ابو دلبوح في محور حديثها الى ان القياديات في مواقع صنع القرار تعرف مايظلب منها على الجبهه الداخليه والخارجيه وعليها ان تعظم دائما الإنجازات و الجهود التي تبذل للوطن وتطرح الحلول والاقتراحات للعديد من القضايا المجتمعيه حتى تحظى بثقة المواطن وتعزيز انتماءه للوطن واشارت الى أن المرأه القياديه ركيزه وطنيه تعمل دوماً علي تلمس احتياجات الشارع الاردني وتعمل بأمانة على التعاطي مع القضايا المجتمعيه من خلال المساهمه بسن التشريعات والقوانين التي تعزز ثقة المواطن وانتماءه

وبينت مديرة حدائق الملكه رانيا العبدالله التابعة لأمانة عمان الكبري الاستاذة رشا الشواربه ان الفعاليات والأنشطة والمشاريع التي تقام في الحديقه تنعكس على سلوكيات أفراد المجتمع المحلي وتبرز المواطنة الايجابية التي تصب في الحفاظ على ممتلكات ومقدراته الوطن وتعمق صورة الانتماء الحقيقي والفخر بالهوية الوطنية لاسيما وان مشاركة المجتمع المحلي بالفعاليات والاحتفالات الوطنية ماهي الي دليل على أثر هذه الجهود في نجاحها بتعزيز الانتماء والهوية الوطنية وبينت أن المرأه الاردنيه تلعب دور محوري على صعيد التعليم والمشاركة في الحياة العامة والمشاركة في التنمية السياسية وذلك يجعلها ركيزة أساسية في صناعة الوعي الوطني واكدت على أن الحديقة ستعمل على اطلاق رابط الكتروني للسيدات يعمل على استقطاب احتياجات المجتمع المحلي من البرامج التي تحافط على الهوية الوطنية وتوثق السردية الأردنية وذلك في بداية العام القادم وأوضحت الشيخة ريما ارتيمه رئيسة ملتقى اصايل الاردن لباسات المدارق ان ملتقى الاصايل يعني بقضايا المرأة الأردنية و الحفاظ على تراثنا الشعبي وسيكون ان شاء اللّٰه دور ايجابي للأصايل بمجتمعنا الأردني والمناسبات الوطنية وجاءت هذه التدوه لتكون انطلاقة جديدة للعمل على دعوة سمو الامير الحسين بن عبد الله حفظه الله لكل المحافظات.

وأشارت العميد المتقاعد من القوات المسلحة في محور حديثها الى ان انتساب المرأه للمؤسسة العسكرية يأتي بكامل ارادتها فهي وهبت حياتها للحفاظ والدفاع عن الوطن وهي بذلك ترسل للأجيال القادمة رساله تبين أهمية المحافظة علي أمن وأمان الوطن الغالي مؤكدة ان المرأة في كل القطاعات العسكرية كان لها مساهمة مميزة لتوثيق السردية الأردنية داخلياً وخارجياً لاسيما من خلال مشاركتها في قوات حفظ السلام والتي ابرزت للعالم مدى حرص الأردن على المساهمة في إحلال السلام والعدالة في كل مناطق الصراع وعكست مدى فخرها واعتزازهم باردنيتها وحملت رسالة وطنية عميقة من خلال الإعلام العسكري الذي ساهم برفع الروح المعنوية وعزز المواطنة الايجابية وعظم الفخر بالهوية الوطنية.وأكدت الإعلامية كاثي سلطان الفراج في محورها أن دور الإعلامية يتجاوز نقل الخبر والمعلومة إلى دور فاعل في بناء الوعي المجتمعي والدفاع عن الوطن بالمعرفة الدقيقة والحقائق التاريخية. وشددت الفراج على أهمية امتلاك الإعلامية ثقافة تاريخية وحضارية راسخة، بما يسهم في حماية التاريخ والهوية الوطنية من التشويه، والحفاظ على أدوات العمل الإعلامي وتطويرها وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة الرسالة الإعلامية. واستعرضت الفراج خلال مداخلتها شواهد من التاريخ الأردني الممتد لآلاف السنين، من بينها رمزية الشماغ الأردني، وحضارة تليلات الغسول العائدة إلى العصر النحاسي، إلى جانب إبراز الحضور والدور البارز للمرأة الأردنية عبر مختلف المراحل التاريخية، بما فيها الفترات التي سبقت الثورة العربية الكبرى، مؤكدة أن الوعي التاريخي يشكل أساساً لخطاب إعلامي مسؤول وفاعل في خدمة الوطن.

وأشار الاعلامي طلال الجبر من الرؤيا المتكاملة للاعلام على ان المرأه الاردنيه كانت ولا زالت المدرسة الأولى في صناعة الوعي الوطني حملتها بكل أمانة.

وأكد العقيد المتقاعد منذر العربيات على ان جهاز الأمن العام عمل على إبراز التاريخ الاردني وتعظيم الهوية من خلال انشاء المسرح الشرطي الذي عكس حرص الجهاز على ان يكون دوماً معزز الانتماء والولاء لتراب هذا الوطن الغالي.

وفي ختام هذه الندوه التي حضرها العديد من الاعلاميين والنشطاء وجمع من اصايل الأردن المميزات من مختلف المناطق وسيدات مؤثرات من شمال عمان ممثلة بسيدات نادي ابو نصير وسيدات شفا بدران اكد فيها الحضور على أهمية دور المرأة في تعزيز الانتماء وتعظيم الهوية الوطنية وضرورة توثيق السردية الأردنية بمسؤولية.

واختتمت الندوه عريفة الحفل الدكتوره دعاء الحسبان مؤكدة اننا سنعمل معاً علي المساهمة بتوثيق السردية الأردنية ننقلها بأمانة للأجيال القادمة والعمل من خلال مبادرة بصمة مواطنه على اعداد جلسات رفع وعي بأهمية توثيق السردية الاردنية في جميع المخافظات.