محافظ درعا يطلب استملاك أراض لإنشاء معبر جديد مع الأردن

وطنا اليوم:وجّه محافظ درعا، أنور الزعبي، كتاباً رسمياً إلى اتحاد الفلاحين في المحافظة، يطلب فيه الموافقة على استملاك كامل العقارات الواردة أرقامها ضمن المنطقة العقارية (نمر/1)، وذلك بهدف تنفيذ مشروع معبر حدودي جديد مع الأردن.
ويأتي هذا الطلب، المؤرخ بتاريخ 9 كانون الأول 2025، في إطار تحركات رسمية تمهّد لإنشاء المعبر الجديد، رغم عدم صدور إعلان رسمي عن المشروع من قبل الحكومة السورية أو الجانب الأردني حتى الآن.
وتضمنت الوثيقة أرقام عشرات العقارات الواقعة في المنطقة الحدودية بدرعا، والتي يُفترض أن تدخل ضمن مخطط المعبر الجديد.


