نمروقة تترأس الوفد الأردني بمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

وطنا اليوم:ترأست وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة الوفد الأردني المشارك بأعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في نسخته الحادية عشرة، والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد، في الرياض، بعنوان “عقدان من الحوار العالمي، الإنجازات والتحديات والطريق إلى الأمام”.

وقالت نمروقة في كلمة بالمنتدى إن “العالم يرزح تحت وطأة أزمات متفاقمة، أخلاقية وإنسانية وبيئية وجيوسياسية، مشيرة الى أنه لا يوجد مكان تتجلى فيه هذه الأزمات بوضوح أكثر من منطقتنا”.

وأضافت، “يجب أن نرفع صوتنا عاليًا للمطالبة بالمساءلة. يجب أن نتحرك جماعيًّا لإرساء العدالة، والحفاظ على كرامة الإنسان، وإنهاء الكارثة الإنسانية”.

وأكّدت أن الأردن يدرك أن البوصلة الأخلاقية للأمم تتشكّل بقدرتها على التعايش، مشيرة إلى أننا نفخر بإرثنا في مبادرات الحوار بين الأديان، بدءًا من رسالة عمّان (2004) التي أكّدت مجدّدًا رسالة الإسلام في السلام والوحدة، مرورًا بمبادرة “كلمة مشتركة” (2007) التي عزّزت التواصل بين الفكر الإسلامي والمسيحي، وصولًا إلى أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وهي مبادرة أردنية تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.

وشارك في المنتدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثّل السامي لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، ووزراء، وقيادات سياسية ودينية، ورؤساء منظمات دولية، وممثّلون عن المجتمع المدني.

يشار إلى أن المنتدى يهدف لاستعراض منجزات عقدين من الحوار العالمي، ومناقشة التحديات الراهنة، واستشراف مستقبل العمل المشترك؛ لتعزيز التفاهم بين الشعوب، وبناء جسور التواصل بما يسهم في دعم السلم والاستقرار الدوليين.