رئيس جامعة البترا يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع وفد كلية “إدموندز”

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وفدًا من كلية “إدموندز” الجامعية (Edmonds College) الأمريكية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتوسيع برامج الشراكة الدولية.

وقال عبد الرحيم إن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن الجامعة تسعى لبناء شراكات عالمية تدعم رؤيتها ورسالتها الأكاديمية، وتعزز حضورها على المستوى الدولي من خلال تطوير برامج تعاون مستدامة.

وعقد الجانبان اجتماعًا تعريفيًا تضمن عرضًا حول المؤسستين، ناقش خلاله الحضور فرص التعاون الممكنة في البرامج الأكاديمية التقنية، وبرامج استضافة الطلبة، والتبادل الطلابي، والمشاريع البحثية المشتركة.

ترأس وفد الكلية الضيف رئيسها، الدكتور أميت سينغ، وضم الوفد كلًا من: نائب الرئيس للإنصاف والشمول والانتماء، الدكتورة إيفون تيريل باول؛ ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الدكتورة كيمبرلي تشابمان؛ والمدير التنفيذي لمكتب البرامج الدولية، أماندا فلتشر؛ ومديرة التواصل الدولي والمشاركة العالمية، ثاليا سابلاد؛ .

ومن جامعة البترا، حضر اللقاء: نائب الرئيس، الأستاذ الدكتور ميّاس الريماوي؛ ومساعد الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي، الدكتورة كنزا منصور؛ وعميد كلية العمارة والتصميم، الدكتور عامر الجوخدار؛ ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس، الدكتور أحمد القاسم؛ ونائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، الدكتورة مي النشاشيبي؛ ومدير العلاقات العامة والدولية، علاء الدين عربيات.

كما جال الوفد في حرم الجامعة للاطلاع على مرافقها الأكاديمية والإدارية والبنية التحتية الداعمة للطلبة والبحث العلمي.