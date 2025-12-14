بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

رئيس جامعة البترا يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع وفد كلية “إدموندز”

21 ثانية ago
رئيس جامعة البترا يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع وفد كلية “إدموندز”

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وفدًا من كلية “إدموندز” الجامعية (Edmonds College) الأمريكية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتوسيع برامج الشراكة الدولية.
وقال عبد الرحيم إن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن الجامعة تسعى لبناء شراكات عالمية تدعم رؤيتها ورسالتها الأكاديمية، وتعزز حضورها على المستوى الدولي من خلال تطوير برامج تعاون مستدامة.
وعقد الجانبان اجتماعًا تعريفيًا تضمن عرضًا حول المؤسستين، ناقش خلاله الحضور فرص التعاون الممكنة في البرامج الأكاديمية التقنية، وبرامج استضافة الطلبة، والتبادل الطلابي، والمشاريع البحثية المشتركة.
ترأس وفد الكلية الضيف رئيسها، الدكتور أميت سينغ، وضم الوفد كلًا من: نائب الرئيس للإنصاف والشمول والانتماء، الدكتورة إيفون تيريل باول؛ ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الدكتورة كيمبرلي تشابمان؛ والمدير التنفيذي لمكتب البرامج الدولية، أماندا فلتشر؛ ومديرة التواصل الدولي والمشاركة العالمية، ثاليا سابلاد؛ .
ومن جامعة البترا، حضر اللقاء: نائب الرئيس، الأستاذ الدكتور ميّاس الريماوي؛ ومساعد الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي، الدكتورة كنزا منصور؛ وعميد كلية العمارة والتصميم، الدكتور عامر الجوخدار؛ ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس، الدكتور أحمد القاسم؛ ونائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، الدكتورة مي النشاشيبي؛ ومدير العلاقات العامة والدولية، علاء الدين عربيات.
كما جال الوفد في حرم الجامعة للاطلاع على مرافقها الأكاديمية والإدارية والبنية التحتية الداعمة للطلبة والبحث العلمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:33

وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى اليمن

15:16

ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر تشرين ثاني

15:07

فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026

15:01

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي في عمان

14:40

زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))

14:37

وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا

14:24

سلامي: نواجه خصمًا قويًا وسندافع عن حظوظنا لبلوغ نهائي كأس العرب

14:15

الجماهير الأردنية تترقب بحماس لقاء النشامى بالمنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب

14:09

في الحاجة لـ “نظرية جديدة” للمجتمع المدني العربي

14:06

توقيع إتفاقية لتنفيذ أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

13:56

أبو علي: التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الاردن يتضمن جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة

13:50

وزير المياه والسفير الأميركي يبحثان التحديات المائية

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله