الأرصاد: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%

وطنا اليوم:قال مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، ساهمت في تحسين أداء الموسم المطري بنسب تراوحت بين 3% و16%، ليصبح حول معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من الموسم في المناطق الشمالية والوسطى الغربية بما فيها الأغوار، وأعلى من معدلاته في باقي مناطق المملكة.

وبيّن آل خطاب، أن محطة رصد الربة في محافظة الكرك شهدت أعلى كميات للأمطار منذ بداية المنخفض وحتى صباح اليوم الجمعة، حيث سُجّلت 45.5 ملم بنسبة 14% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة السلط في محافظة البلقاء بمجموع 38.9 ملم بنسبة 8%.

ولفت إلى أن كمية الهطولات في العاصمة عمّان، بلغت في محطة حدائق الحسين 34.5 ملم بنسبة 7%، فيما سجلت محطة مطار الملكة علياء الدولي 23.8 ملم بنسبة 16%.

وفي شمال المملكة، سجلت محطة الباقورة في إربد 30 ملم بنسبة 8%، أما محطة المفرق فسجلت 8.2 ملم بنسبة 6% من معدلها الموسمي العام.

وقال، إن المملكة شهدت خلال الأيام الماضية تأثير منخفض جوي فعّال أسهم بشكل واضح في تحسين الموسم المطري الحالي، بعد حالة من التراجع التي ظهرت في الأسابيع الماضية، لافتًا أن الهطولات الأخيرة شكّلت دفعة مهمة لعدد من مناطق المملكة، وخاصة الشمالية والوسطى والغربية، مما انعكس إيجاباً على نسب الإنجاز للمعدل الموسمي العام.

وأوضح آل خطاب أن المملكة تأثرت منذ ساعات فجر الأربعاء الماضي، بامتداد منخفض جوي تمركز جنوب جزيرة قبرص، نتج عنه هطول الأمطار في معظم مناطق المملكة بما في ذلك المناطق الغورية والبحر الميت.

ولفت إلى أن الأمطار تميّزت بالغزارة على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وترافقت مع البرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، ما أدى إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في عدد من المواقع، إضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية خصوصاً في مناطق البادية.