تكية أم علي تطلق تعهد تعافي أطفال غزة بقيمة 2 مليون دينار

وطنا اليوم:قالت مديرة مديرية الاتصال في تكية أم علي نادين النمري، الثلاثاء، إن تكية أم علي أطلقت تعهد “تعافي أطفال غزة” بقيمة 2 مليون دينار لتقديم تدخلات شاملة للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة.

وأضافت النمري خلال إطلاق التعهد في دار جمعية أبو عبدالله، أن المرحلة الأولى ستصل إلى 3 آلاف طفل من خلال 15 وحدة تعليمية مؤقتة مجهزة بكامل التجهيزات والكادر التعليمي والمستلزمات الدراسية، إلى جانب توفير التغذية للأطفال.

وأشارت إلى أن الحرب استمرت لمدة سنتين وكانت مرهقة جدا لأهالي قطاع غزة وتحديدا للأطفال، مبينة أن حجم المعاناة التي تعرض لها الأطفال كبير، حيث يوجد حوالي 53 ألف طفل فقدوا أحد أو كلا والديهم، إضافة إلى أن أكثر من 640 ألف طفل لا يستطيعون الوصول إلى التعليم بسبب تدمير جميع المدارس في قطاع غزة، فيما تستخدم المدارس التي لم تدمر كمراكز للإيواء.

وأكدت أن تكية أم علي، ومن خلال التعاون مع شركائها داخل غزة ومنهم جمعية فلسطين الغد، قامت بتقييم واقع الاحتياجات، حيث تبين أن الحاجة للخدمات التعليمية هي الأبرز لأطفال غزة، موضحة أن التعليم بات من الموضوعات ذات الأولوية في حالات الطوارئ والحروب.

وقالت النمري إن البرنامج سيوفر أيضا وجبات غذائية للأطفال حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعليم، لافتة إلى أن 60% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، وبالتالي فإن البرنامج لن يكون تعليميا فقط، بل سيوفر وجبات غذائية متكاملة للأطفال لمواجهة فقر الدم وسوء التغذية، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي.

وأضافت أن مبلغ الـ 2 مليون دينار متوفر لدى تكية أم علي وهو من تبرعات قدمها الأردنيون لأهالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن التكية تسعى للتوسع في المشروع نظرا لكبر حجم الاحتياجات في القطاع، حيث إن 650 ألف طفل غير قادرين على الحصول والوصول إلى التعليم المنتظم.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق برنامج لكفالات الطلبة والتعليم للأطفال، بحيث لا يقتصر على التعليم فقط، وإنما يشمل التغذية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام المتضررين من الحرب ممن فقدوا أحد والديهم أو كليهما، إضافة إلى الأطفال الذين تعرضوا لإصابات أثرت على حياتهم مثل حالات البتر والإصابات الشديدة.

وبينت أن التقسيم سيكون على أربع مناطق في قطاع غزة، وبكلفة شهرية تقريبية تبلغ 35 دينارا للطفل الواحد، تشمل خدمات التعليم وإنشاء الغرف التعليمية والوحدات الصحية ودورات المياه اللائقة للأطفال، بالإضافة إلى المستلزمات الدراسية وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي.

كما أشارت إلى أن البرنامج سيستهدف ما يقارب 600 شخص من أولياء الأمور من الآباء والأمهات، نظرا لما تسببه الحروب من هشاشة نفسية لدى الأطفال والأهالي، مؤكدة أن هذا النوع من الخدمات أساسي حتى يتمكن الأهالي من فهم أطفالهم وتعزيز المنعة النفسية للأطفال والأسر.

وأكدت النمري أن جميع تدخلات تكية أم علي في قطاع غزة تتم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وشركائهم في قطاع غزة وهم جمعية فلسطين الغد، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأعلنت أنه بعد عيد الأضحى سيتم إطلاق برنامج “كفالة تعافي أطفال غزة”، مبينة أن أي توسع في البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على حجم التبرعات.

ووجهت النمري نداء إلى الشركاء من المؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد لدعم مبادرة تكية أم علي في مساعدة أطفال غزة ومنحهم الأمل من خلال برنامج “تعافي أطفال غزة”.