البنتاغون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار

وطنا اليوم:أعلن البنتاغون الثلاثاء أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، في ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع وتأثيره على الجهوز العسكري.

ويزيد هذا الرقم الجديد الذي كشفت عنه وزارة الدفاع خلال جلسة استماع للميزانية في مبنى الكابيتول، بنحو 4 مليارات دولار عن التقدير الذي قدمه وزير الدفاع بيت هيغسيث قبل أسبوعين.

وكان هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين يدليان بشهادتيهما بشأن طلب ميزانية بقيمة 1,5 تريليون دولار للعام 2027، إلى جانب المدير المالي للبنتاغون جولز هيرست الثالث، عندما طُلب منهم تقديم تحديث بشأن تكلفة الحرب.

وقال هيرست للمشرعين، في إشارة إلى التقدير الذي أورده هيغسيث في 29 نيسان/أبريل “في وقت الإدلاء بالشهادة… كان الرقم 25 مليار دولار. لكن فريق هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي يراجعان التقديرات باستمرار، ونعتقد الآن أن المبلغ يناهز 29 مليار دولار”.

وقال وزير الحرب الأميركي إن لدى الولايات المتحدة خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديها خطة للتراجع.

وأضاف هيغسيث أن واشنطن لن تكشف عن الخطوة التالية ضد إيران، مشيرا إلى خطورة المهمة التي يضطلع بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية.

وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة “تنتصر في إيران”، وأنها حققت “النصر في كل جانب من جوانب المعركة” التي خاضتها في هذا الصراع.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا، موضحا أن كيفية حل الملف مع إيران ستتم وفقا لشروط الولايات المتحدة ووفقا لشروط الرئيس ترامب.