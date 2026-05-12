بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.. النقل البري تحذر من نقل الركاب دون ترخيص

ساعتين ago
غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.. النقل البري تحذر من نقل الركاب دون ترخيص

وطنا اليوم:بدأت هيئة تنظيم النقل البري تنفيذ حملة توعوية عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الحد من ظاهرة نقل الركاب من خلال التطبيقات غير المرخصة.
ووجّهت الهيئة رسائل توعوية للمواطنين عبر منشورات توضيحية، استندت إلى السند التشريعي المعمول به، مؤكدة أن قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، المادة (22)، ينص على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل الركاب أو خدمات النقل الداخلي دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المواطنين بمخاطر التعامل مع هذه الوسائل غير النظامية، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتعلق بغياب معايير الأمان والسلامة، وعدم توفر التغطية التأمينية، إلى جانب عدم خضوعها للرقابة والتنظيم الرسمي، فضلاً عن الآثار السلبية والتحديات المرتبطة باستمرار هذه الظاهرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:32

الصفدي يبحث مع نظرائه القطري والتركي والسعودي تطورات الإقليم وجهود وقف التصعيد

20:17

سلامي يكشف عن طموحاته ويتحدث عن تحدي مواجهة ميسي

20:09

بلدية دير أبي سعيد تتعامل مع انهيار شارع رئيسي في منطقة الأشرفية

20:04

الملك يزور منزل رئيس الوزراء الراحل أحمد عبيدات

19:51

البنتاغون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار

19:26

تكية أم علي تطلق تعهد تعافي أطفال غزة بقيمة 2 مليون دينار

19:15

القاعدة السريّة و تأزيم الداخل العراقي

19:12

الأردن.. انخفاض أعداد قضايا المخدرات بنسبة 13 % في آخر سنتين

18:01

منع النشر بين حرية الإعلام وحماية العدالة

17:58

مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية

16:50

بنك ABC يعيّن بول جينينغز رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة

16:46

استقالة 3 وزراء من الحكومة البريطانية وسط تزايد الضغوط على ستارمر

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026