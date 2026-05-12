الصفدي يبحث مع نظرائه القطري والتركي والسعودي تطورات الإقليم وجهود وقف التصعيد

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين.

كما بحث الصفدي مع نظيره التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفيٍ اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده.

كما بحث الصفدي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع الإقليمية في إطار التنسيق المشترك والتشاور المستمر حيالها.