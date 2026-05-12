بلدية دير أبي سعيد تتعامل مع انهيار شارع رئيسي في منطقة الأشرفية

وطنا اليوم:باشرت كوادر بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة بمحافظة اربد وبإشراف ميداني مباشر من رئيس لجنة البلدية مازن غوانمة، التعامل مع حادثة انهيار مفاجئ في جسم أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الأشرفية التابعة للبلدية فور تلقي البلاغ بوقوع الانهيار.

​وتواجدت في الموقع فرق البلدية الفنية معززة بالآليات وبالتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية وطواقم الدفاع المدني لتطويق المنطقة وضمان عدم وقوع إصابات، حيث تم وضع الخطة الطارئة لمعالجة الموقع بأقصى سرعة ممكنة.

​وأكد غوانمة أن البلدية تعاملت مع الانهيار وفقا لأعلى معايير ومقتضيات السلامة العامة، موضحا أن طبيعة المنطقة الجغرافية ووقوع الانهيار فوق منطقة كهوف قديمة استدعى تدخلات فنية خاصة لرفع الضرر وضمان استدامة الطريق.

​وأشار الغوانمة إلى أن ​الأولوية القصوى للبلدية هي حماية المواطنين ورفع الضرر عن المنطقة المحيطة، مبينا انه يتم العمل حاليا لمعالجة الخلل الفني في جسم الشارع وضمان عودة الحركة .

​ودعا رئيس لجنة البلدية االمواطنين إلى ضرورة التعاون مع الكوادر العاملة في الميدان والجهات المعنية مهيبا بالجميع تجنب سلوك الشارع المذكور خلال فترة العمل الجارية وذلك حفاظا على سلامتهم الشخصية ولإتاحة المجال أمام الآليات لإنجاز مهامها دون عوائق.

​وشدد الغوانمة في ختام حديثه على أن البلدية تتابع الموقف لحظة بلحظة ولن تنهي أعمالها حتى التأكد تماما من زوال أي خطر قد يهدد السلامة العامة في المنطقة.