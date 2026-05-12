الرمثا إلى نهائي كأس الأردن على حساب الفيصلي

وطنا اليوم:بلغ فريق الرمثا نهائي كأس الأردن بعد فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح، مساء الثلاثاء، في مواجهة حاسمة جمعت الفريقين، ليحجز مكانه في المباراة النهائية مقتربا خطوة من التتويج باللقب.

وحدد اتحاد كرة القدم، موعد إقامة المباراة النهائية للبطولة السبت 16 الحالي، في عمّان، بغض النظر عن الفرق المتأهلة للمباراة النهائية، وذلك في ضوء قرار إغلاق ستاد الحسن للبدء بأعمال صيانة الملعب.

وحسب نظام البطولة، في حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات هذا الدور بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة.