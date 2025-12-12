بنك القاهرة عمان
الاتحاد العراقي يعلن نفاد تذاكر مواجهة النشامى

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم نفاد تذاكر مواجهة المنتخب العراقي ضد المنتخب الأردني في ربع نهائي كأس العرب.
وقال الاتحاد العراقي في بيان له إنه يعتذر لجماهيره عن عجزه عن توفير تذاكر لهم، مؤكداً حرصه على بذلِ كل الجهود الممكنة لتأمين جميع تذاكر مباراة الدور نصف النهائي في حال تأهل العراق.

وتالياً البيان:

بيان من الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام الأردن
يودّ الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم أن يوضحَ لجماهيره الكريمة التفاصيلَ الكاملةَ المتعلقة بملف تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه المنتخب الأردني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، المُقامة حالياً في دولة قطر:

1 بعد تأكيد موعد المباراة ومكانها، باشر الاتحادُ إجراءاتَ شراء التذاكر المتاحة، إلا أنّ الكمية التي أُتيح الحصول عليها لم تتجاوز 60% من الحصة المتبقية لدى الجهة المنظِّمة.

2.وبناءً على ذلك، جرى تخصيص جزءٍ من التذاكر المتوافرة لعوائل اللاعبين، فيما تمّ توزيع العدد المتبقي على جماهيرنا العراقية في الدوحة. وبعد نفاد الكمية بالكامل، تقدّم الاتحادُ بطلبٍ رسمي للحصول على دفعة إضافية من التذاكر، إلا أن الرد الوارد أفاد بانتهاء بيع جميع التذاكر بالكامل.

3.يتقدم الاتحادُ العراقي لكرة القدم بالاعتذار إلى جماهيره الوفية التي حرصت على مؤازرة المنتخب، ويؤكد حرصه على بذل كل الجهود الممكنة لتأمين جميع تذاكر مباراة الدور نصف النهائي — في حال تحقيق التأهل بإذن الله — بما يضمن حضوراً جماهيرياً يليق بمنتخبنا الوطني


