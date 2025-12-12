بنك القاهرة عمان
أمانة عمان تنفذ مسحا شاملا للطرق للحد من آثار المنخفض الجوي

20 ثانية ago
وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى، اليوم، مسحا ميدانيا شاملا لشبكة الطرق في العاصمة، بهدف الحد من التحديات المصاحبة للمنخفض الجوي الحالي وتعزيز جاهزية كوادرها للتعامل مع الظروف الجوية.
وقال مدير إدارة تعبيد الطرق في أمانة عمان، الدكتور رائد الدعجة، إن فرق الأمانة وورش الصيانة عملت منذ ساعات الصباح على تقييم أوضاع الطرق ورصد النقاط الحرجة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار أو تباطؤا في التصريف.
وأضاف أن المسح شمل تفقد شبكات تصريف مياه الأمطار، وإزالة العوائق، ومعالجة الحفر والانخسافات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأنفاق والإشارات الضوئية التي قد تتأثر بالانقطاعات الكهربائية خلال الظروف الجوية.
وأوضح الدعجة أن أمانة عمان تتعامل مع الحالة الجوية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة المياه والري، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات حسب اختصاص كل جهة.
وأشار إلى أن الأمانة تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 53 شكوى تتعلق بارتفاع منسوب المياه، وتعطل بعض الإشارات الضوئية، وانقطاعات التيار الكهربائي، مؤكدا أن جميعها تمت متابعتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكد الدعجة استمرار مراقبة تطورات الحالة الجوية بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نشرات دائرة الأرصاد الجوية، داعيا المواطنين إلى التواصل مع مركز الطوارئ في حال رصد أي ملاحظة.


