ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

وطنا اليوم:بارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمنتخب النشامى بتأهلهم لربع نهائي بطولة كأس العرب.

وقال ولي العهد في مكالمة هاتفية مع منتخب النشامى المتواجد في قطر “كلنا معكم، وواثق بكل واحد فيكم”.

وتابع ولي العهد،” كلنا فخورين فيكم، وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة”.

وينتظر الأردنيون بشغف موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي الجمعة الساعة 17:30 مساء بتوقيت الأردن، لحسم التأهل لدور النصف النهائي في منافسات كأس العرب 2025، في مباراة توصف بالحاسمة.

ويحتضن ستاد المدينة التعليمية في الدوحة المباراة، مع ارتفاع حدة المنافسة بين المنتخبين.

ويتطلع النشامى لمواصلة سلسلة انتصاراتهم اللافتة في البطولة وظفرهم باللقب.

وانتزع المنتخب الوطني تذكرة التأهّل بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد سلسلة انتصارات متواصلة على منتخبات الإمارات والكويت ومصر.

وشدّد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي على جاهزية النشامى للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي في ربع نهائي كأس العرب، مؤكداً أن المباراة تحمل “طقوساً خاصة” تتطلّب تركيزاً مضاعفاً والتعامل معها بواقعية وثقة.

وقال سلامي، الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النشامى مع المنتخب العراقي، إن المنتخب يدخل اللقاء بطاقة عالية ورغبة صريحة في مواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت في دور المجموعات، مضيفاً: “الخصم الوحيد الذي قد نواجهه هو أنفسُنا… المسألة تتعلق بتطويرنا من الناحية النفسية والشخصية، واستفادة كاملة من الأخطاء السابقة”.