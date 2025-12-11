بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

11 ديسمبر 2025
ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

وطنا اليوم:بارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمنتخب النشامى بتأهلهم لربع نهائي بطولة كأس العرب.
وقال ولي العهد في مكالمة هاتفية مع منتخب النشامى المتواجد في قطر “كلنا معكم، وواثق بكل واحد فيكم”.
وتابع ولي العهد،” كلنا فخورين فيكم، وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة”.
وينتظر الأردنيون بشغف موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي الجمعة الساعة 17:30 مساء بتوقيت الأردن، لحسم التأهل لدور النصف النهائي في منافسات كأس العرب 2025، في مباراة توصف بالحاسمة.
ويحتضن ستاد المدينة التعليمية في الدوحة المباراة، مع ارتفاع حدة المنافسة بين المنتخبين.
ويتطلع النشامى لمواصلة سلسلة انتصاراتهم اللافتة في البطولة وظفرهم باللقب.
وانتزع المنتخب الوطني تذكرة التأهّل بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد سلسلة انتصارات متواصلة على منتخبات الإمارات والكويت ومصر.
وشدّد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي على جاهزية النشامى للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي في ربع نهائي كأس العرب، مؤكداً أن المباراة تحمل “طقوساً خاصة” تتطلّب تركيزاً مضاعفاً والتعامل معها بواقعية وثقة.
وقال سلامي، الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النشامى مع المنتخب العراقي، إن المنتخب يدخل اللقاء بطاقة عالية ورغبة صريحة في مواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت في دور المجموعات، مضيفاً: “الخصم الوحيد الذي قد نواجهه هو أنفسُنا… المسألة تتعلق بتطويرنا من الناحية النفسية والشخصية، واستفادة كاملة من الأخطاء السابقة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

20:46

ترامب يضغط لتغيير ملكية CNN بعد مهاجمته في برنامج 60 دقيقة

20:31

انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع

20:15

الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

20:12

كأس العرب 2025.. المغرب يهزم سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

20:05

عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

19:26

الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

19:19

كتلة نوّاب حزب مبادرة : سنمنح الثقة للموازنة العامة

19:04

الأمن: تفقد مليون ونصف مركبة خلال الحملة الشتوية للسلامة المرورية

18:41

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر

18:33

عشيرة الحناينة تولم بزفاف نجلها معاذ فارس الحناينة

16:42

مجلس النواب يقر موازنة 2026 بالأغلبية

وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025