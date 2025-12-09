ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي

وطنا اليوم:كرم سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، خلال حفل عقد في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

وأكد وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور رائد العدوان، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن ثقافة التطوع في الأردن تمثل امتدادا للإرث الهاشمي القائم على خدمة الإنسان ونصرة الملهوف، مثمنا دعم سمو ولي العهد للشباب وتعزيز ثقافة التطوع لديهم، والذي يعد نهجا وطنيا راسخا.

واستقبلت الجائزة، التي تنظمها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، 912ر13 طلبا في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار والتدريب.

وحقق الفائزون المعايير وفقا للفئات الأربع للجائزة: فئة الأعمال التطوعية الفردية المتميزة، وأفضل فريق عمل تطوعي متميز، وأفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات الربحية، وأفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية.

وضمن فئة الأعمال التطوعية الفردية حققت المركز الأول تهاني الخطيب، وحقق المركز الثاني كل من عبدالرحمن العليمات ودانية مهيدات، وجاء في المركز الثالث كل من روان أبو زعنونة ومناف خريس.

وعن فئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز جاء في المركز الأول UOJ teletherapy group، فيما حقق المركز الثاني فريق عمل “صنع بعزيمة”، وحل في المركز الثالث فريق “قطرة غيث” ومبادرة “يوم المرح”.

أما عن فئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات الربحية، نالت شركة جورامكو المركز الأول، وحلت في المركز الثاني شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط المحدودة، وجاءت مؤسسة دارات الشبابية في المركز الثالث.

وفي فئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية نالت المركز الأول جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام، وحلت جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ثانيا، ووهب الفرح للاستشارات والمساعدات ثالثا.

وحضر الحفل سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين، وسفراء دول شقيقة وصديقة