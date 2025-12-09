بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي

دقيقتان ago
ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي

وطنا اليوم:كرم سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، خلال حفل عقد في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.
وأكد وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور رائد العدوان، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن ثقافة التطوع في الأردن تمثل امتدادا للإرث الهاشمي القائم على خدمة الإنسان ونصرة الملهوف، مثمنا دعم سمو ولي العهد للشباب وتعزيز ثقافة التطوع لديهم، والذي يعد نهجا وطنيا راسخا.
واستقبلت الجائزة، التي تنظمها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، 912ر13 طلبا في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار والتدريب.
وحقق الفائزون المعايير وفقا للفئات الأربع للجائزة: فئة الأعمال التطوعية الفردية المتميزة، وأفضل فريق عمل تطوعي متميز، وأفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات الربحية، وأفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية.
وضمن فئة الأعمال التطوعية الفردية حققت المركز الأول تهاني الخطيب، وحقق المركز الثاني كل من عبدالرحمن العليمات ودانية مهيدات، وجاء في المركز الثالث كل من روان أبو زعنونة ومناف خريس.
وعن فئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز جاء في المركز الأول UOJ teletherapy group، فيما حقق المركز الثاني فريق عمل “صنع بعزيمة”، وحل في المركز الثالث فريق “قطرة غيث” ومبادرة “يوم المرح”.
أما عن فئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات الربحية، نالت شركة جورامكو المركز الأول، وحلت في المركز الثاني شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط المحدودة، وجاءت مؤسسة دارات الشبابية في المركز الثالث.
وفي فئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية نالت المركز الأول جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام، وحلت جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ثانيا، ووهب الفرح للاستشارات والمساعدات ثالثا.
وحضر الحفل سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين، وسفراء دول شقيقة وصديقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من اجتماعات العقبة

19:07

الأردن وجمهورية باربادوس يتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

18:39

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الخلايلة

16:46

إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي

16:34

رئيس النواب: التصويت على موازنة 2026 الأربعاء

16:12

روسيا تحشد نوويا وتحذر من مواجهة عسكرية في القطب الشمالي

15:37

إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر اللنبي لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

15:25

بدء تنفيذ مشروع متنزّه عجلون الوطني على مساحة تقارب 700 دونم

15:16

الأرصاد الجوية: منخفض جوي يتعمق بدءا من الأربعاء

15:09

النائب الظهراوي: حرام أن يعمل المتقاعدون بصف السيارات أمام المولات

14:40

ارتفاع احتياطي الذهب لمستوى قياسي جديد عند 9.6 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني

14:34

أمانة عمّان تعبّد 2.8 مليون متر مربع من الشوارع

وفيات
وفيات الثلاثاء 9 – 12 – 2025وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025