بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان “ركائز الحياة الصحية”

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:عقد بنك ABC في الأردن ورشة توعوية متخصصة بعنوان “ركائز الحياة الصحية: التغذية، الحركة، والراحة”، بهدف تعزيز وعي الموظفين بأهمية الدمج بين التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم والنوم الجيد، ودور هذا التكامل في الارتقاء بالصحة الجسدية والذهنية، وتحسين جودة الحياة داخل بيئة العمل وخارجها.
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً من الموظفين، حيث قدّم خبراء الصحة والتغذية معلومات مبسّطة ومبنية على أسس علمية حول كيفية تبني نظام غذائي يومي متوازن، وأهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور النوم الجيّد في دعم وظائف الدماغ وتجديد طاقة الجسم.
وبيّنت الورشة أن القيمة الحقيقية لا تكمن في كل عنصر بمفرده، بل في التناغم بين التغذية والرياضة والنوم، حيث يعمل كل منها على دعم الآخر، مما ينعكس بحيوية أكبر، وصحة أفضل، وتوازن يساعد الموظفين على تحقيق أداء متميز وحياة أكثر استقراراً.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن: ” نحن نؤمن أن الاستثمار في رفاه موظفينا هو استثمار مباشر في مستقبل المؤسسة ونجاحها. فخلق بيئة عمل صحية ومتوازنة ينعكس على جودة الأداء، والابتكار، والقدرة على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا. ونحرص دائماً على إطلاق مبادرات تساعد فرقنا على تبني نمط حياة صحي وشامل.”
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات يطلقها البنك بشكل مستمر، بهدف تعزيز الصحة النفسية والجسدية لموظفيه، وخلق بيئة عمل أكثر توازناً وإيجابية، بما يضمن أعلى مستويات الإنتاجية والراحة الوظيفية.


