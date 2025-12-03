الملك يوجّه الحكومة لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير

وطنا اليوم:وجه جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الحكومة إلى توسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير، لرفع قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات التي يقدمها لمرضى السرطان والأورام، وذلك خلال زيارة جلالته للمركز، الأربعاء.

وجال جلالة الملك في عدد من أقسام المركز، وهو نتاج شراكة بين جمعية (همتنا صحة) ووزارة الصحة ممثلة بمستشفيات البشير ومركز الحسين للسرطان وشركاء من القطاع الخاص.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن استراتيجية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع الطبي، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية في المملكة.

وأشار البدور إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستعمل الوزارة على توسعة المركز بحيث يزداد العدد الإجمالي للمرضى الذين يتم علاجهم سنويا إلى نحو 1500 مريض، بزيادة تقدر بنحو 30-35 بالمئة، مقارنة بالعدد الحالي الذي يصل إلى حوالي 1150 مريض سنويا.

واطلع جلالته على خدمات المركز، عبر شرح قدمه المدير المنتدب من مركز الحسين للسرطان لإدارة المركز الدكتور منذر الحوارات، أشار فيه إلى أن المركز يعتمد بروتوكولات العلاج المعتمدة في مركز الحسين للسرطان، ويخضع لمراجعات دورية للجودة أسهمت في رفع مستوى الخدمات.

ولفت الحوارات إلى أن تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات المساندة يتم تحت إشراف مركز الحسين للسرطان.

وبين أنه منذ بدء عمل المركز بنهاية عام 2021، تعاملت العيادات الخارجية مع نحو 46 ألف زيارة، وتم إدخال 752ر2 حالة مرضية لتلقي العلاج، وهو ما يفوق الطاقة الاستيعابية للمركز.

كما استمع جلالة الملك إلى إيجاز من مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات عن الخدمات العلاجية التي يقدمها قسم اللوكيميا، المجهز وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وبين العبداللات أن الخطط العلاجية للقسم تنفذ ضمن منظومة صحية متكاملة، تحت إشراف كادر طبي متخصص، بالشراكة مع مركز الحسين للسرطان.

بدورها، تحدثت رئيسة ومؤسسة جمعية (همتنا صحة) الدكتورة فاديا سمارة عن مبادرة الجمعية بطرح فكرة إنشاء المركز وتوليها حشد دعم المؤسسات الوطنية، والقطاع الخاص، والأفراد، وصولا إلى الإشراف على تنفيذ المركز على مرحلتين.

ولفتت إلى أن المركز يشمل 24 سريرا ووحدة علاج كيماوي تتألف من 15 سريرا وثلاث عيادات خارجية ومرافق إدارية، بكلفة 2 مليون دينار، مشيرة إلى أهمية دور وحدة الدعم النفسي والاجتماعي في تقديم الاستشارات والدعم اللازم للمرضى خلال رحلة العلاج.

ورافق جلالة الملك خلال الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.