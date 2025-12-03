تل أبيب تستفز القاهرة : إذا رفضت مصر استقبال المغادرين من غزة فهذه مشكلتها

وطنا اليوم:نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل فتحت المعابر لخروج سكان غزة لتمكينهم من المغادرة، مضيفا إذا كان الجانب المصري لا يريد استقبال المغادرين من غزة فهذه مشكلته.

الى ذلك قال مصدر مصري إن مصر ستسمح لأهالي غزة الموجودين في مصر بالعودة للقطاع مرة أخرى، مشدداً بالقول: “سنستقبل فقط الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من غزة”.

وأشار المصدر المصري إلى أن “فتح معبر رفح سيكون وفقاً للقواعد ومن الاتجاهين، مؤكداً: “لن يكون هناك تهجير من غزة إلى مصر”.

وأضاف: “سنطلب إدخال منازل متحركة وخيام إلى غزة”.

وشدد المصدر بأن مصر تتمسك بعدم تهجير سكان غزة، مشدداً بالقول: “سنبلغ أميركا والوسطاء برفض التصريحات الإسرائيلية”.

وكان مصدر مصري مسؤول نفى في وقت سابق، اليوم الأربعاء، ما روجت له بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر، فإن العبور سيكون في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، تماشياً مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

هذا وقال مسؤول إسرائيلي إنه “إذا كانت مصر لا تريد استيعاب سكان غزة فهذه مشكلتها”، مشدداً بالقول: “سنفتح معبر رفح أمام سكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع”.

وفي وقت سابق، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) أن معبر رفح سيفتح “في الأيام المقبلة” للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

وقالت الوحدة في بيان على منصة “إكس”: “وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح في الأيام المقبلة بشكل حصري لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر”، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع القاهرة وبعثة الاتحاد الأوروبي التي تسهم في الإشراف على المعبر.

وتعتبر وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) بمثابة الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن نقل المساعدات إلى غزة.