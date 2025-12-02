جامعة البترا تحقق المركزين الأول والثاني في مسابقة “هاكاثون الاستدامة 2025”

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا المركزين الأول والثاني في مسابقة “هاكاثون الاستدامة 2025″، التي استضافتها الجامعة ونظمها مركز الإبداع والريادة وكلية تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع فرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الأردن.

فاز فريق “فيكودرز” من جامعة البترا بالمركز الأول، فيما تقاسم فريق “تراي آوتس” من الجامعة ذاتها المركز الثاني مع فريق “ألجفورس” من الجامعة الهاشمية، في حين حصل فريق “جرين ماب” من جامعة الزرقاء الخاصة على المركز الثالث.

وأكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، الأستاذ الدكتور وائل هادي، أن استضافة الهاكاثون تعكس التزام الجامعة بدعم الابتكار والريادة لدى الطلبة، مضيفًا أن المشاريع المشاركة أظهرت وعيًا عميقًا بتحديات الاستدامة وقدرة على ابتكار حلول تقنية عملية.

وتضمّن الهاكاثون تحكيم عشرة مشاريع متأهلة من أصل خمسة وأربعين مشروعًا تنافست أمام لجنة تحكيم متخصصة. كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها مائتا دينار.

وكرمت الجامعة أعضاء لجنة التحكيم:

الدكتور عماد العياصرة، والأستاذ الدكتور خليل يوسف، والمهندس محمد الهباهبة، والأستاذة الدكتورة سحر عدوان من الجامعة الهاشمية، والدكتور وليد الوايضة من جامعة مؤتة، والدكتورة ريم الفايز من الجامعة الأردنية، وذلك بتقديم دروع تقديرية لهم.

وشهد الحفل حضور مدير مركز الإبداع والريادة، الدكتور عبد الكريم البنا، ومنسق الريادة والابتكار في IEEE الأردن، الأستاذ الدكتور خليل يوسف.