2 ديسمبر 2025
طلبة عمان الأهلية يشاركون في برنامج ” نشامى” بوزارة الشباب

وطنا اليوم:شارك طلبة جامعة عمان الأهلية في برنامج “نشامى” للشباب الذي نظمه مركز إعداد القيادات الشبابية في بيت شباب عمان بوزارة الشباب.
حيث أقيم حفل تخريج الفوج الثالث بحضور سيف عجاج مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشباب وعبد الرحيم الزواهرة مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن.
ومثّل الجامعة في البرنامج الطالب إبراهيم العريقات من كلية العلوم الطبية المساندة والطالب عمران القرعان من كلية الأعمال، حيث استمر البرنامج في الفترة من 21/6/2025 وحتى 26/10/2025 بواقع 80 ساعة تدريبية شملت أربع مراحل تدريبية، ركّزت على تطوير المهارات القيادية والابتكارية وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، انسجاماً مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب ورؤية وزارة الشباب في دعم الابتكار والمشاركة الفاعلة في التنمية.
وأكد سيف عجاج خلال الحفل أن برنامج “نشامى” يعد من أبرز برامج وزارة الشباب لما يقدمه من أثر في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية، مشيراً إلى أهمية أن يكون الخريجون سفراء للبرنامج في مجتمعاتهم. وأعرب المشاركون عن التزامهم بمواصلة العمل لخدمة الوطن وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع.
واختتم الحفل بتسليم الشهادات وسط أجواء احتفالية أكدت التزام الشباب بالعمل القيادي والمجتمعي.


