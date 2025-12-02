عمّان الأهلية تشارك بتميّز بالملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:برعاية معالي السيد مازن القاضي، رئيس مجلس النواب، شاركت جامعة عمّان الأهلية بفعالية في الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية، والذي نظمته مؤسسة إبصار خلال الفترة من 27 إلى 29 تشرين الثاني 2025 في فندق موفنبيك عمّان، متضمّنًا زيارات ميدانية إلى البتراء ووادي رم والعقبة.

ومثّل الجامعة في الملتقى عدداً من الطلبة من مختلف الكليات، وهم : هدى عواضة، وجويرية حمدي، وسارة يوسف من كلية العلوم الطبية المساندة، ونايف المطيري من كلية التمريض، وعبد الرحمن الأعظمي من كلية الصيدلة، والوليد البلوشي من كلية العلوم التربوية، وذلك بمرافقة السيد محمد اللوزي، رئيس قسم النشاطات والأندية الطلابية.

وقدّم الطلبة حضورًا متميزًا في جلسات الملتقى التي تناولت قضايا التضامن العربي، والتحديات الرقمية، ومهارات المستقبل، والتنوع الثقافي، حيث أظهروا مستوى رفيعًا من المشاركة والتفاعل.

كما شارك الطلبة في الجولات الميدانية التي أُقيمت ضمن برنامج الملتقى، والتي هدفت إلى التعرف على أبرز المواقع السياحية والتراثية في جنوب المملكة.