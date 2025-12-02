بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمّان الأهلية تشارك بتميّز بالملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

2 ديسمبر 2025
عمّان الأهلية تشارك بتميّز بالملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:برعاية معالي السيد مازن القاضي، رئيس مجلس النواب، شاركت جامعة عمّان الأهلية بفعالية في الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية، والذي نظمته مؤسسة إبصار خلال الفترة من 27 إلى 29 تشرين الثاني 2025 في فندق موفنبيك عمّان، متضمّنًا زيارات ميدانية إلى البتراء ووادي رم والعقبة.
ومثّل الجامعة في الملتقى عدداً من الطلبة من مختلف الكليات، وهم : هدى عواضة، وجويرية حمدي، وسارة يوسف من كلية العلوم الطبية المساندة، ونايف المطيري من كلية التمريض، وعبد الرحمن الأعظمي من كلية الصيدلة، والوليد البلوشي من كلية العلوم التربوية، وذلك بمرافقة السيد محمد اللوزي، رئيس قسم النشاطات والأندية الطلابية.
وقدّم الطلبة حضورًا متميزًا في جلسات الملتقى التي تناولت قضايا التضامن العربي، والتحديات الرقمية، ومهارات المستقبل، والتنوع الثقافي، حيث أظهروا مستوى رفيعًا من المشاركة والتفاعل.
كما شارك الطلبة في الجولات الميدانية التي أُقيمت ضمن برنامج الملتقى، والتي هدفت إلى التعرف على أبرز المواقع السياحية والتراثية في جنوب المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم