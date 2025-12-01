اختتام مشروع مجلس الشباب الديمقراطي في مادبا

وطنا اليوم – اختتمت شركة حافز للتنمية المستدامة فعاليات مشروع مجلس الشباب الديمقراطي في محافظة مادبا، والمنفذ بدعم من الصندوق من خلال مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية.

ويهدف المشروع إلى تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم السياسية لتمكينهم من الوصول إلى مراكز صنع القرار، إضافة إلى تدريبهم على مهارات الحياة اليومية وتعزيز التواصل المجتمعي بين المواطنين والمجالس المنتخبة. كما يعمل المشروع على تمكين الشباب من المساهمة في إعداد دليل الاحتياجات على مستوى المحافظة، وذلك ضمن تدريبات مكثفة استمرت لمدة ستة أشهر.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة حافز للتنمية قصي الفشيكات أن المشروع وفر لـ 20 شاب وشابة في محافظة مادبا تدريبات نوعية لزيادة وعيهم بحقوقهم السياسية والرقابية، والاطار القانوني المختص، وكيفية عمل حملات المناصرة وكسب التأييد واعداد اوراق السياسات والمناظرات والعمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن شركة حافز للتنمية المستدامة هي شركة غير ربحية تأسست عام 2023 تهدف الى تنمية مهارات الشباب في محافظة مادبا وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال تنفيذ برامج تدريبية مركزة وهادفة باشراف متخصصين بهذه المجالات وتعزيز فكر العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع المحلي.

والجدير بالذكر أن الصندوق من خلال مشروع “تمكين” يقدم الدعم المالي والفني للمبادرات السياسية التي تستهدف بناء القدرات بمجال التوعية السياسية، وتوفير بيئة حاضنة للمشاركة في الحياة العامة، حيث استفادت 29 مؤسسة مجتمع مدني منذ العام الماضي، وتمكنت من تنفيذ برامج سياسية نوعية تسهم في تعزيز مسار التحديث السياسي. صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.