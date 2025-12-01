سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل بعيد الإتحاد الـرابع والخمسين تحت شعار” متحدين ”  

وطنا اليوم – أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان، مساء يوم الاثنين احتفالاً بهيجاً بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والعسكرية، حيث حضرت الاحتفال صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة وكبار المسؤولين الأردنيين، ممثلين بمعالي الدكتورة نانسي نمروقة وزير دولة للشؤون الخارجية وعدد من أصحاب الدولة والوزراء والأعيان والنواب وكبار رجال السلك الدبلوماسي والعسكري والقضائي ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية وممثلي الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ومدراء وقادة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، أضافة إلى عدد من شيوخ العشائر في العديد من مناطق المملكة.

وألقى المستشار حمد المطروشي القائم بالأعمال، كلمة بهذه المناسبه، عبر فيها عن الاحتفالات بعيد الإتحاد الـرابع والخمسين، مستعرضاُ مسيرة التنمية المباركة والإنجازات الكبيرة التي تحققت، وفي معرض حديثه اكد أن الاحتفال بعيد الاتحاد هذا العام يأتي تحت شعار “متحدين”، وبالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عام المجتمع.

وتطرق القائم بالأعمال المطروشي إلى العلاقات الإماراتية الأردنية الأخوية المتجذرة التي شهدت تطوراً مستمراً على مختلف الصعد والمستويات .

وأقيم على هامش الاحتفال معرض شاركت فيه عدد من الشركات الإماراتية العاملة بالأردن، كما تم تقديم وصلات شعريه من قبل شعراء تغنوا بإنجازات ومكانة دوله الإمارات، والعلاقات الثنائية المتميزة، كما أقيمت على مدار أيام فعالية معرض الصور والتراث والاكلات الشعبية في منطقة العبدلي في العاصمة عمّان.