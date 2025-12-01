بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو هزيم وقيتوقة

2 ديسمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو هزيم وقيتوقة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة ابو هزبم وآل قفيز.

*ففي مدينة السلط بمحافظة البلقاء *، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الصحفي المرحوم عبدالرزاق طعان أبو هزيم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو هزيم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة زهران (الدوار السابع) بمحافظة العاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة بديعة جميل قفيز، أرملة المرحوم سامي حسن قيتوقة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل قيتوقة وقفيز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

 


