عمان الأهلية تستقبل السفيرة اللبنانية في الأردن

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، السفيرة اللبنانية في الأردن السيدة بريجيت طوق، وذلك في إطار بحث آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

وحضر اللقاء نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، ومدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد الحوراني، والسيدة غدير الترجمان.

وخلال اللقاء، أكّد رئيس الجامعة حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشراكات الدولية التي تسهم في تبادل الخبرات وتوفير فرص أكاديمية نوعية للطلبة.

من جانبها، أعربت السفيرة بريجيت طوق عن تقديرها لجامعة عمّان الأهلية وما وصلت إليه من تميز أكاديمي وبحثي، مؤكدة رغبة السفارة اللبنانية في توسيع آفاق التعاون مع الجامعة في مجالات التعليم والتبادل الطلابي والثقافي.