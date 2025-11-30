عمّان الأهلية تستقبل وفدًا من السفارة الهنغارية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفدًا من السفارة الهنغارية في عمّان، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير أفضل الفرص الأكاديمية لطلبتها وتعزيز التعاون الدولي.

وقد ضمّ الوفد الملحق الثقافي في سفارة هنغاريا السيد ارمن فابيان، والسيد يزيد الخلايلة، مساعد القنصل.

ورحّب رئيس الجامعة بالوفد، مؤكّدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة هنغاريا، ومشيرًا إلى الدور الريادي الذي تضطلع به الجامعة في توطيد الشراكات الدولية بما يسهم في دعم الطلبة وتمكينهم أكاديميًا وثقافيًا.

ونظّمت كلية الآداب والعلوم بالتعاون مع السفارة الهنغارية لقاءً تعريفيًا حول برنامج المنح الهنغارية، قدّم خلاله الوفد عرضًا شاملًا حول التخصصات المتاحة، وآليات التقدّم للمنحة، وشروط القبول، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الطلبة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وجمع غفير من طلبة الكلية.