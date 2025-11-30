بنك القاهرة عمان
هيئة تنظيم الطيران المدني تمنح الترخيص لمطار مدينة عمان

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم عن منح الترخيص الرسمي لـ مطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل الجوي.
حيث قام رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، بتسليم الرخصة إلى مدير عام شركة المطارات الأردنية، المهندس أحمد العزام.
وأكد الفرجات أن استكمال متطلبات التشغيل يعكس التزام شركة المطارات الأردنية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في متابعة جميع مراحل التشغيل لضمان جاهزية المطار وتقديم خدمات نوعية للمسافرين.
اعتمدت الهيئة الاسم الجديد للمرفق ليصبح:
“مطار مدينة عمّان” (Amman City Airport)، وذلك في إطار تعزيز الهوية التشغيلية للمطار وربطه بالمشهد الحضري والخدمات التي يقدمها للعاصمة.


