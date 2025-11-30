فيلادلفيا تجمع آلاف الطلبة والشركات الوطنية في حدث استثنائي

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، نظّمت دائرة العلاقات العامة وبالشراكة مع شركة We Different، فعالية شبابية طلابية كبرى تحت عنوان “طور نفسك”.

وأقيمت الفعالية بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعمداء الكليات، ومديري الدوائر، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وسط مشاركة طلابية واسعة تجاوزت 3 آلاف طالبا وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، إلى جانب مشاركة 27 شركة ومؤسسة وطنية، قدّمت بدورها فرصًا ومنحًا تدريبية ومهنية، وجلسات تفاعلية هدفت إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل.

وشهدت الفعالية، التي نظمتها دائرة العلاقات العامة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، أجواءً تفاعلية غنية بأنشطة رياضية وفنية وترفيهية، مما خلق منصة شبابية نابضة بالحياة وعكس قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات نوعية ذات أثر مباشر على الطلبة.

وأكد الجراح في كلمته خلال الافتتاح أن جامعة فيلادلفيا تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة طلبتها للانخراط في سوق العمل من خلال ربط المعرفة الأكاديمية بالمهارات التطبيقية، مشيرًا إلى أن الفعالية جاءت لتترجم رؤية الجامعة في دعم الإبداع والريادة بين الشباب.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية لتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للطلبة، بما يضمن رفع جاهزيتهم للمنافسة في بيئات العمل المتغيرة، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأشار الجراح إلى أن حضور آلاف الطلبة ومشاركة عدد كبير من الشركات يعكس الثقة المتنامية بجامعة فيلادلفيا ودورها في تطوير الطاقات الشبابية، معربًا عن شكره للقائمين على تنظيم الفعالية ولجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاحها.

من جانبه، قال المدير التشغيلي لشركة We Different المهندس أسامة الرواجيح إن الفعالية التي أقيمت في جامعة فيلادلفيا قدمت للطلبة أكثر من 1200 منحة تدريبية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ونوّه الرواجيح إلى الدور الداعم الذي تقدمه جامعة فيلادلفيا في تمكين الشباب، مبينًا أن التعاون القائم بين الجامعة والشركات الوطنية شكّل نموذجًا ناجحًا للشراكة المعرفية والمهنية.