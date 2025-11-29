بنك القاهرة عمان
وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

29 نوفمبر 2025
وطنا اليوم _

بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، ونظيره الفلسطيني رزق سليمية، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بما يسهم في رفع كفاءة العمل المشترك وتحقيق الأمن الغذائي بين الجانبين.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق في الإجراءات الفنية وتطوير آليات العمل المشترك بصورة مستدامة، وناقشا بنود الرزنامة الزراعية وتبادل المحاصيل والمنتجات الزراعية في مجالات الخضار والفواكه، إضافة إلى التعاون في محاور الثروة الحيوانية.

وأعرب الخريسات عن استعداد الأردن لوضع خبراته في مجالات الحصاد المائي والسدود الترابية والمستوعبات الأفقية لخدمة الجانب الفلسطيني.

بدوره، أشاد سليمية بدور الأردن في دعم استقرار القطاع الزراعي الفلسطيني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الأردن وفلسطين في مختلف المجالات الزراعية، وإلى دور مرصد الأمن الغذائي الإقليمي في تطوير سياسات الأمن الغذائي.

وبحث اللقاء آليات تفعيل وتطوير عمل الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بما يسهم في تعزيز جهود التسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات في كلا البلدين.

كما ناقش الجانبان أبرز الاحتياجات والتحديات التي يواجهها قطاع غزة، خاصة في مجال الأدوية البيطرية، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعم المزارعين والمساهمة في جهود إعادة إعمار القطاع زراعيًا.


